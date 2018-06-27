«Новатэк» рассматривает возможность перевалки сжиженного природного газа в Норвегии

27 Июня 2018 года, 18:35

МИР/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – «Новатэк» может заняться крупномасштабной перевалкой сжиженного природного газа (СПГ) с судна на судно в трёх местах в арктической части Норвегии. В письме, направленном в Директорат по делам гражданской обороны, компания Norterminal запрашивает разрешение на начало работ в партнерстве с российским производителем природного газа.

В письме, копию которого получил Barents Observer, говорится, что перевалка необходима «Новатэку» из-за нехватки экспортных мощностей. Когда предположительно в ноябре 2018 года войдет в строй вторая очередь проекта «Ямал СПГ», у компании будет просто не хватать танкеров-газовозов для вывоза произведенного СПГ. Вместо того чтобы идти до портов Западной Европы, дорогостоящие суда будут осуществлять челночные перевозки в арктические фьорды Норвегии. Это поможет сэкономить время и сократить транспортные расходы.

Норвежская компания Norterminal, принадлежащая Якобу Столту-Нильсену, заявляет, что участвует в организованном «Новатэком» тендере и получает положительные сигналы. Представитель Norterminal Арне Рамстад подчеркнул Barents Observer, что до начала работ еще много времени и что компания должна сначала подтвердить, что сможет обеспечить необходимые мощности. «Мы все еще находимся на подготовительном этапе, и пока никаких контрактов не подписано», ― подчеркнул Рамстад.

В письме Norterminal поясняет, что из-за потенциально огромных объёмов понадобятся три норвежских площадки. На каждой из них будет до 15 операций по перевалки СПГ с судна на судно в месяц. Две площадки находятся во фьордах в районе приграничного норвежского Киркенеса, а третья – рядом с Хоннингсвогом, на самом северном побережье Баренцева моря. Первые операции по перевалке небольших объемов могут начаться уже в середине ноября 2018 года. Затем с декабря и до июня 2019 года объемы будут постепенно увеличиваться.

Для 45 операций по перевалке в месяц понадобится несколько сот тысяч тонн СПГ. Все эти объемы пойдут с полуострова Ямал, где «Новатэк» декабре 2017 года официально дал старт производству на первой из трех технологических линий на своем грандиозном проекте «Ямал-СПГ». Мощность каждой линии составляет 5,5 млн тонн СПГ в год.

На данный момент в распоряжении российской компании пять газовозов. Постепенно их число увеличится до 15. Все они соответствуют высокому арктическом классу Arc7 и гораздо дороже в эксплуатации, чем обычные газовозы.

«Новатэк» ищет терминальные мощности не только в арктической части Норвегии, но и на тихоокеанской побережье России. В октябре 2017 года компания подписала соглашение с властями Камчатки. В начале этого года подтвердили, что терминал будет создан на месте заброшенного посёлка Бечевинка. Его мощность составит до 20 млн тонн СПГ в год. Все эти объемы будут сначала перевозиться оп Северному морскому пути, а затем поставляться на азиатские рынки.

Norterminal прекратил перевалку нефти с судна на судно в 2016 году, поскольку «Лукойл» принял решение перевести эти операции на отечественные мощности в Мурманске.

Фото: Томас Нильсен