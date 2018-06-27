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Главная » НОВОСТИ » «Новатэк» рассматривает возможность перевалки сжиженного природного газа в Норвегии
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 18:35

«Новатэк» рассматривает возможность перевалки сжиженного природного газа в Норвегии


МИР/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – «Новатэк» может заняться крупномасштабной перевалкой сжиженного природного газа (СПГ) с судна на судно в трёх местах в арктической части Норвегии. В письме, направленном в Директорат по делам гражданской обороны, компания Norterminal запрашивает разрешение на начало работ в партнерстве с российским производителем природного газа.

В письме, копию которого получил Barents Observer, говорится, что перевалка необходима «Новатэку» из-за нехватки экспортных мощностей. Когда предположительно в ноябре 2018 года войдет в строй вторая очередь проекта «Ямал СПГ», у компании будет просто не хватать танкеров-газовозов для вывоза произведенного СПГ. Вместо того чтобы идти до портов Западной Европы, дорогостоящие суда будут осуществлять челночные перевозки в арктические фьорды Норвегии. Это поможет сэкономить время и сократить транспортные расходы.

Норвежская компания Norterminal, принадлежащая Якобу Столту-Нильсену, заявляет, что участвует в организованном «Новатэком» тендере и получает положительные сигналы. Представитель Norterminal Арне Рамстад подчеркнул Barents Observer, что до начала работ еще много времени и что компания должна сначала подтвердить, что сможет обеспечить необходимые мощности. «Мы все еще находимся на подготовительном этапе, и пока никаких контрактов не подписано», ― подчеркнул Рамстад.

В письме Norterminal поясняет, что из-за потенциально огромных объёмов понадобятся три норвежских площадки. На каждой из них будет до 15 операций по перевалки СПГ с судна на судно в месяц. Две площадки находятся во фьордах в районе приграничного норвежского Киркенеса, а третья – рядом с Хоннингсвогом, на самом северном побережье Баренцева моря. Первые операции по перевалке небольших объемов могут начаться уже в середине ноября 2018 года. Затем с декабря и до июня 2019 года объемы будут постепенно увеличиваться.

Для 45 операций по перевалке в месяц понадобится несколько сот тысяч тонн СПГ. Все эти объемы пойдут с полуострова Ямал, где «Новатэк» декабре 2017 года официально дал старт производству на первой из трех технологических линий на своем грандиозном проекте «Ямал-СПГ». Мощность каждой линии составляет 5,5 млн тонн СПГ в год.

На данный момент в распоряжении российской компании пять газовозов. Постепенно их число увеличится до 15. Все они соответствуют высокому арктическом классу Arc7 и гораздо дороже в эксплуатации, чем обычные газовозы.

«Новатэк» ищет терминальные мощности не только в арктической части Норвегии, но и на тихоокеанской побережье России. В октябре 2017 года компания подписала соглашение с властями Камчатки. В начале этого года подтвердили, что терминал будет создан на месте заброшенного посёлка Бечевинка. Его мощность составит до 20 млн тонн СПГ в год. Все эти объемы будут сначала перевозиться оп Северному морскому пути, а затем поставляться на азиатские рынки.

Norterminal прекратил перевалку нефти с судна на судно в 2016 году, поскольку «Лукойл» принял решение перевести эти операции на отечественные мощности в Мурманске.

Фото: Томас Нильсен

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    array(7) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44489" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(219) "Ничего не понял... А что мешает производить перевалку с судна на судно у нас, в Кольском заливе, в окрестностях Мурманска?" ["date"]=> string(19) "2018-06-27 19:49:07" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.152.116" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77993908" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44491" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(1189) "Вот прекрасный повод для политиков и чиновников всех мастей добиваться того, чтобы эта перевалка проходила в Мурманской области, а ещё лучше в самом Мурманске. А главное - создать условия, чтобы бизнес легко и без бюрократических терний, не боясь отнятия собственности со стороны влиятельных структур, мог смело инвестировать деньги и построить перевалочную инфраструктуру в МО. А это - рабочие места и налоги. А если полу-наивно помечтать, то это ещё и возможность в будущем часть СПГ оставлять в МО и, наконец-то, начать газификацию области и слезть с пресловутой "мазутной иглы", о чём мечтали со времён Штокмана и даже раньше (газопровод от Волхова)." ["date"]=> string(19) "2018-06-27 19:51:16" ["autor"]=> string(16) "Андрей М." ["email"]=> string(16) "am@russlandia.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.96.84.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77993984" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44492" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(189) "Вот солидаризуюсь с либералом и ставлю оному плюс! Андрей, в воскресенье на пенсионный протест выйдешь?" ["date"]=> string(19) "2018-06-27 19:56:34" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.152.116" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77994184" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44494" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(553) "А что мешает десяткам, если не сотням, российским судам разгружать рыбу в Мурманске вместо Норвегии? Ответ - гигантская бюрократия, засилье контролирующих и проверяющих структур, куча ограничений и запретов, отсутствие защищённости и т.д и т.п. Ну и огромные таможенные пошлины от "родного" государства." ["date"]=> string(19) "2018-06-27 19:58:06" ["autor"]=> string(16) "Андрей М." ["email"]=> string(16) "am@russlandia.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.96.84.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77994240" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44495" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(181) "Давай, подваливай на протест! Я буду, ММК, Лилия Дик общалась - не ссы, подходи, познакомимся вживую ;)" ["date"]=> string(19) "2018-06-27 20:00:31" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.152.116" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77994331" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44498" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(777) "Ну что это за детские подкаты "а слабо тебе?" :)? Я уже не говорю про суперменско-геройское "не ссы"? Никогда не любил и не люблю, когда мной пытаются манипулировать (пока это никому не удавалось, разве что симпатичным девушкам, да и то в меру и под моим контролем :)) и куда-то подталкивать А на митинги ходил и ходить буду. Пока не скатимся в 1937 год, куда медленно, но верно движемся. Сорри, что звучит не очень геройски, но зато честно." ["date"]=> string(19) "2018-06-27 20:13:01" ["autor"]=> string(16) "Андрей М." ["email"]=> string(16) "am@russlandia.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.96.84.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77994950" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "44500" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216411.html" ["comment"]=> string(164) "Ммм.... Как я выгляжу, ты знаешь - не зассышь, подойдёшь, познакомимся. Зассышь - хрен с тобой." ["date"]=> string(19) "2018-06-27 20:17:25" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.152.116" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77995160" } }
  • Ничего не понял... А что мешает производить перевалку с судна на судно у нас, в Кольском заливе, в окрестностях Мурманска?
  • Вот прекрасный повод для политиков и чиновников всех мастей добиваться того, чтобы эта перевалка проходила в Мурманской области, а ещё лучше в самом Мурманске. А главное - создать условия, чтобы бизнес легко и без бюрократических терний, не боясь отнятия собственности со стороны влиятельных структур, мог смело инвестировать деньги и построить перевалочную инфраструктуру в МО. А это - рабочие места и налоги. А если полу-наивно помечтать, то это ещё и возможность в будущем часть СПГ оставлять в МО и, наконец-то, начать газификацию области и слезть с пресловутой "мазутной иглы", о чём мечтали со времён Штокмана и даже раньше (газопровод от Волхова).
  • Вот солидаризуюсь с либералом и ставлю оному плюс! Андрей, в воскресенье на пенсионный протест выйдешь?
  • А что мешает десяткам, если не сотням, российским судам разгружать рыбу в Мурманске вместо Норвегии? Ответ - гигантская бюрократия, засилье контролирующих и проверяющих структур, куча ограничений и запретов, отсутствие защищённости и т.д и т.п. Ну и огромные таможенные пошлины от "родного" государства.
  • Давай, подваливай на протест! Я буду, ММК, Лилия Дик общалась - не ссы, подходи, познакомимся вживую ;)
  • Ну что это за детские подкаты "а слабо тебе?" :)? Я уже не говорю про суперменско-геройское "не ссы"? Никогда не любил и не люблю, когда мной пытаются манипулировать (пока это никому не удавалось, разве что симпатичным девушкам, да и то в меру и под моим контролем :)) и куда-то подталкивать А на митинги ходил и ходить буду. Пока не скатимся в 1937 год, куда медленно, но верно движемся. Сорри, что звучит не очень геройски, но зато честно.
  • Ммм.... Как я выгляжу, ты знаешь - не зассышь, подойдёшь, познакомимся. Зассышь - хрен с тобой.
 
 
 
 
 
 
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