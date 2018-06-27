В Коле инспекторы ГИБДД не бросили автоледи в трудную минуту и постояли с ней рядом

27 Июня 2018 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В Коле инспекторы ГИБДД помогли своим присутствием автолюбительнице. Некоторое время назад, в связи с поломкой женщина остановилась прямо посреди проезжей части проспекта Защитников Заполярья в городе Кола. В это время мимо проезжал экипаж ДПС.

Так как машина сломалась рядом с крутым поворотом, инспекторы приняли решение дождаться приезда технической службы. Автомобиль госавтоинспекторов стал дополнительным предупреждающим сигналом для проезжающих мимо автолюбителей.

Когда автомобиль девушке все-таки починили, инспекторы продолжили патрулирование улиц города.