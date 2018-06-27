В Мурманске появится сеть рыбных магазинов с доступными ценами

28 Июня 2018 года, 09:39

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — В России в 2018 году появится сеть рыбных магазинов с низкими ценами. ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» реализует проект с целью повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее «Нацрыбресурс» реализовывал добытую продукцию через посреднические торговые организации. С этого года в крупных портовых городах появится собственная сеть магазинов.

«Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам», - сообщили в ведомстве.

На начальном этапе такие торговые точки появятся в Мурманске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.