По вине управляющей компании на автомобиль жителя Заозёрска сошёл снег

28 Июня 2018 года, 10:04

ЗАОЗЁРСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Полярный районный суд Мурманской области рассмотрел гражданское дело по иску северянина к ООО «Лица» о возмещении ущерба. В ходе рассмотрения дела, установлено, что в декабре 2017 года в результате схода снега и льда с крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Матроса Рябинина в Заозёрске был повреждён автомобиль, принадлежащий истцу. Управление домом осуществляла управляющая компания ООО «Лица».

Разрешая спор по существу, суд посчитал достаточными основания для удовлетворения требований истца в части взыскания материального ущерба. Факт повреждения транспортного средства по причине схода снега и льда с крыши был установлен. Доказательств исполнения ООО «УК «Домоуправление» обязанности по надлежащему содержанию стен и фасадов многоквартирного дома в судебном заседании представлено не было. В настоящее время решение Полярного районного суда Мурманской области, вынесенное по указанному гражданскому делу, вступило в законную силу.