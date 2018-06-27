Мюсли с наркотиками прислали в мурмашинскую колонию

28 Июня 2018 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — В колониях Мурманской области попытки доставить осуждённым запрещённые предметы и вещества — дело не новое. Разница только в выборе способа эти самые предметы доставить.

Так в исправительной колонии №18 в Мурмашах при досмотре пакета с продуктами, поступившего от жителя Мурманска, внимание сотрудников привлёк пакетик с мюсли. В нём было обнаружено вещество коричневого цвета предположительно наркотического содержания.

А в Ревде, в исправительной колонии №18 подозрение сотрудников вызвали две упаковки табака в одной из передач на имя осуждённого. При тщательном изучении оказалось, что в упаковках были спрятаны четыре кусочка вещества светло-коричневого цвета.

В обоих случаях для подтверждения подозрений были применены служебные наркоразыскные собаки, которые своим поведением обозначили нахождение в передачах наркотических средств. Найденные вещества были переданы на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время по фактам происшествий проводятся проверки.