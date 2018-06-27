Мурманскую область считают благоприятным для майнинга криптовалюты регионом

28 Июня 2018 года, 10:34

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманская область вошла в число тех регионов, на которые эксперты советуют инвесторам обратить внимание при вложении средств в майнинг криптовалюты. Главной причиной называют конкурентные тарифы на электроэнергию.

Ранее «Би-порт» сообщал, что заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии.

Майнинг в некоторых странах становится чрезмерно дорогим. Поэтому предприимчивым людям важно найти то место, которое предлагает выгодные цены на электрическую энергию. Среди регионов, эксперты советуют инвесторам при вложении средств в этот бизнес - российские Тюмень и Мурманск, в США - Вашингтон и Луизиана, а также канадскую провинцию Квебек.

В тоже время, если в Заполярье речь идёт о майнинге криптовалюты, то обычно это подразумевает собой мошенничество. Преступления в этой сфере - не диковинка для жителей Мурманской области. Чаще всего северянин, желая разбогатеть, находит объявления о продаже видеокарт по выгодным ценам, соглашается на предоплату, а товара не получает. Так произошло с жителем Александровска в октябре 2017 года. Мужчина хотел приобрести 14 видеокарт, за что отдал более 600 тысяч рублей. Ожидаемо, что товара он так и не увидел. А в Заполярном и вовсе произошёл случай беспрецедентного грабежа в духе американских фильмов. Неизвестные проникли в подвал под квартирой в жилом доме, взломали пол и вынесли компьютерное оборудование для майнинг-фермы на сумму почти 500 тысяч рублей.