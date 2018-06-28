Мурманская область и «Газпром геологоразведка» продолжат сотрудничество

28 Июня 2018 года, 11:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — Мурманская область и ООО «Газпром геологоразведка» продлили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ был подписан в ходе рабочего совещания с представителями компании.

Доклад об итогах деятельности компании на шельфе Карского моря в буровом сезоне 2017 года, перспективах и проектах на сезон 2018 года представил первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром геологоразведка» Роман Окишев.

«Радует, что у нас выстраивается эффективное взаимодействие и по реализации социальных проектов. Мы тесно сотрудничаем с правительством области, опираясь на принципы социальной ответственности и открытости», – сказал Роман Окишев.

В 2017 году компания начала геологоразведочные работы на арктическом шельфе, в результате которых было выявлено четыре новых залежи углеводородов на Ленинградском газоконденсатном месторождении, а также значительно увеличены его запасы. В предстоящий навигационный сезон будут построены еще две скважины в Карском море. Буровые платформы, которые будут привлечены для проведения геологоразведочных работ, в настоящее время базируются в акватории порта Мурманск.

Также в 2017 году компания выделила средства для подготовки мастер-плана развития посёлка Териберка. В настоящее время документ разрабатывается в соответствии с международной практикой проектирования.