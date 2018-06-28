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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Жительница Полярного заняла у знакомой полмиллиона рублей и решила не возвращать деньги
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 11:24

Жительница Полярного заняла у знакомой полмиллиона рублей и решила не возвращать деньги


ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Полярный районный суд Мурманской области взыскал с недобросовестного заёмщика долг по договору займа. Жительница Полярного в 2015 году взяла в долг у знакомой 500 тысяч рублей и обязалась вернуть их через пять месяцев. Однако в определенный договором срок заёмщик свои обязательства по возврату денежных средств не выполнила.

Договор между займодавцем и заёмщиком оформлен в письменном виде и удостоверен нотариусом. При этом договор был заключён без выплаты займодавцу процентов по договору. Вместе с тем, по условиям договора в случае просрочки возврата займа заёмщик обязалась выплатить займодавцу проценты по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку заёмщик не представила суду доказательств возврата долга в полном объеме или в какой-либо его части, суд взыскал с неё в пользу займодавца всю сумму займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы по оплате юридических услуг и уплате государственной пошлины за обращение с иском в суд. Таким образом, жительница города Полярного должна возвратить займодавцу сумму больше на 100 тысяч рублей, чем занимала. Судебный акт вступил в законную силу.

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