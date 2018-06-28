В закон о противодействии хищению денег внесли изменения

28 Июня 2018 года, 11:35

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств». Он принят Государственной Думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года. Федеральным законом определяется порядок приостановления кредитной организацией перевода денег клиента в случае выявления признаков совершения перевода без его согласия. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В частности, при выявлении признаков совершения перевода денег без согласия клиента оператор обязан приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения о совершении операции. А также - приостановить на такой же срок использование клиентом электронного средства платежа.

При этом устанавливается, что признаки совершения перевода без согласия клиента определяются Банком России и размещаются на его официальном сайте в интернете. Кроме того, Федеральным законом предусматривается наделение Банка России полномочиями по формированию и ведению базы данных о случаях совершения перевода без согласия клиента и определению порядка направления и получения операторами информации из указанной базы данных.