Tele2 откроет Онлайн-парк на праздновании Дня Полярных Зорь

28 Июня 2018 года, 12:30

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В Полярных Зорях 30 июня по случаю дня рождения города и юбилея Кольской атомной электростанции откроется Онлайн-парк Tele2, где можно будет проверить свою эрудицию и знание городов России, посмотреть фильмы, отдохнуть в лаунж-зоне и получить гигабайты интернета в подарок.

В рамках празднования Дня города Tele2 организует в «Нашем парке» площадку с развлечениями для любого возраста. На входе в Онлайн-парк каждому гостю вручат карту с подробным описанием активностей. Тот, кто пройдет все этапы развлекательного путешествия, получит приз.

Для начала оператор предложит с помощью очков виртуальной реальности отправиться в путешествие по России. Нужно будет угадать город по панорамной фотографии. На следующем этапе горожанам потребуется протестировать 4G-интернет в ходе кинобитвы. После просмотра на планшете трейлера одного из фильмов вселенной MARVEL потребуется ответить на несколько вопросов, воспользовавшись поиском и мобильным интернетом Tele2. На завершающем этапе игроки попробуют свои силы в игре «Ну, погоди!». Только «спасать» придется пакеты минут, SMS и гигабайтов.

В Онлайн-парке также обустроят лаунж-зону, где можно будет отдохнуть, зарядить гаджеты и выпить бодрящий кофе. Гости Онлайн-парка смогут также получить 60 Гб интернета от Tele2 в подарок: при подключении на тарифы «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн+» в течение полугода каждый месяц они будут получать по 10 Гб при условии своевременного внесения абонентской платы.

«Наш 4G показывает отличные скорости в Мурманской области. Все гости Дня города, в том числе те, кто пока не стал абонентом Tele2, смогут лично в этом убедиться. Помимо качественной связи, мы предлагаем удобную возможность настроить свой собственный тариф: подобрать необходимое количество минут, интернет-трафика или подключить дополнительные опции. А тем, кто примет решение стать нашим клиентом, мы подарим 60 Гб – отличный бонус для старта», – рассказал коммерческий директор мурманского филиала Tele2 Иван Ковтун.