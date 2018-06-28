В Мурманской области могут создать Национальный парк «Терский берег»

28 Июня 2018 года, 11:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области обсудили создание национального парка «Терский берег». Для этого планируется преобразование регионального заказника «Варзугский». Совещание с участием главы Терского района Геннадия Попова и руководителя Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олега Суткайтиса прошло накануне в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Создание национального парка — вынужденная мера. В реке Варзуга последние годы сокращаются запасы атлантического лосося. Ситуация уже находится на критическом уровне. По мнению экспертов, точка невозврата уже очень близко. Если в 90-е годы прошло века стадо лосося в реке достигало 100 тысяч рыб, то сейчас, по оценкам, оно насчитывает всего около 5-10 тысяч рыб.

«Национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального значения. Режим функционирования парка позволяет осуществлять регулирование хозяйственной, в том числе туристической, деятельности на основе комплексного подхода к сохранению уникальной речной экосистемы», - считают в министерстве.

Участники совещания поддержали идею создания национального парка при условии учета интересов всех сторон, прежде всего – местного населения. По итогам совещания решено в кратчайшие сроки провести общественные консультации с местными жителями. В случае получения поддержки направить ходатайство о создании национального парка «Терский берег» в адрес федерального природоохранного ведомства.