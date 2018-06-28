Из бюджета региона выделят более 1,8 млн рублей на поддержку молодёжных инициатив

28 Июня 2018 года, 12:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Ко Дню молодёжи подведены окончательные итоги конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социальных инициатив. Гранты на общую сумму более 1,8 млн рублей получат 34 представителя молодёжи.

В Ковдорском районе уже состоялись молодёжный зомби-забег «Тихий лес» и региональный слёт военно-патриотических клубов «Работает спецназ». В городе Полярные Зори будет открыт кинолекторий на открытом воздухе. Также пройдёт турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для школьников и молодежных команд. В рамках проекта «АтомSwift» будут организованы серия тренировок, мастер-классы и турнир по алтимат фрисби. В Умбе благодаря реализации проекта «Яркий спорт» будет оформлена территория многофункционального спортивного парка с прилегающей территорией.

В Мурманске будут реализованы проекты «Конституция и молодежь», «Творческая мастерская» (серия мастер-классов), «Доброволец – звучит гордо!» (мероприятия, направленные на пропаганду добровольчества) и «С заботой о чистоте» (создание дог-боксов). В Кольском районе волонтёрская группа «Сами» проведёт серию добровольческих мероприятий. В Ловозере впервые пройдёт популярная интеллектуальная игра «Холодные игры».

В ЗАТО Александровск в рамках проекта «Живи в мире! Всё в твоих руках!» будет организована серия игр «Антитеррор». В рамках проекта «Камерные ансамбли» выйдет сборник для музицирования детей. Для молодых семей состоится молодежная спортивная командная игра «FreeON». В Апатитах в рамках проекта «Молодежный социальный центр приглашает друзей» будет организовано обсуждение молодыми специалистами сферы молодежной политики региона эффективных практик работы с молодежью и новых. В рамках проекта «Популяризация и развитие танцевального спорта «Брейк-данс» летом появится площадка для тренировок молодых танцоров.

В ЗАТО Видяево будет создана Комната (музей) юнармейского движения. В ЗАТО Заозёрск к 60-летию города издадут книгу «Почетные граждане Заозерска», стимул к развитию добровольческого движения города даст проект «За нами будущее». Проект «Комната боевой славы: Мы память бережно храним» позволит создать на базе подросткового клуба «Энергия» и молодежного клуба «За нами будущее» волонтерское экскурсионное бюро.

В Кандалакше будет организована серия профилактических мероприятий «Знания оберегают жизнь», а на базе библиотеки семейного чтения начнет работу Центр интерактивной книги «BOOKS компания». Также в Кандалакше пройдёт муниципальный молодежный добровольческий форум «#ЯволонтерКандалакши». В рамках проекта «Счастливое детство» состоится серия мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей. В Кировске в рамках проекта «Открой мир у себя» будет организована серия мероприятий по вовлечению подростков в волонтерскую деятельность.

В Оленегорске благодаря реализации проектов «На посту памяти» и «ПерекрЁстокмолодЁжи» будут созданы мобильная музейная выставка и образовательное пространство для молодежи соответственно. В Североморске проект «Под флагом добровольчества» позволит подготовить и провести несколько добровольческих акций и подвести итоги Года добровольца. Также состоится молодежный форум «Актив».

Ожидается, что участниками всех проектов-победителей конкурса станут свыше десяти тысяч жителей Мурманской области. Организатор конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социальных инициатив – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.