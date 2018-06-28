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Главная » НОВОСТИ » Учёные прогнозируют смену арктического климата
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 14:00

Учёные прогнозируют смену арктического климата


МИР/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Норвежские учёные прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря, сообщают «RT на русском». Арктический климат в скором времени может поменяться на более тёплый, присущий, скорее, Атлантическому региону.

По словам специалистов, это может произойти в связи с таянием ледников, пресная вода которых попадает в Баренцево море. Данный процесс будет необратимым, так как в Арктике образовалась так называемая горячая точка, последствия существования которой губительно скажутся на экосистеме моря.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в разговоре с RT прокомментировал прогнозы норвежских учёных, которые рассказали о климатической катастрофе в Арктике из-за резких температурных изменений в северной части Баренцева моря.

«Воды, которые приходят из Атлантического океана, действительно становятся теплее. И в северной части Баренцева моря, к сожалению, это связано с воздействием человека на климат. А значит, это не пройдёт завтра — это будет длиться как минимум в течение всего XXI века... Теоретически, с одной стороны, могут быть большие рыбные запасы. С другой стороны, всевозможные атмосферные процессы способны приводить к тому, что гораздо больше будет опасных метеорологических явлений, например сильных штормов», — пояснил он.

По словам Кокорина, потепление в регионе может повлиять на температурный фон и в других частях света. При этом он отметил, что к происходящим изменениям нужно относиться со всей серьёзностью, однако говорить о климатической катастрофе было бы неверно.

«Парадокс в том, что потепление Арктики приводит к более активному перемещению воздушных масс в меридиональном направлении. Так называемые ныряющие циклоны идут из Арктики вниз, ныряют южнее и приносят воздух очень тёплый для Арктики, но холодный для европейской части России, Европы и США. То есть получается, что тёплая, но более активная Арктика — это холода и непогода в умеренных широтах», — добавил эксперт.

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