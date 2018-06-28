Сегодня начинаются I Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

28 Июня 2018 года, 13:05

КАНДАЛАКША/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Алакуртти в рамках I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества состоится «круглый стол» на тему: «О формировании новых туристических маршрутов на приграничной территории». Мероприятие начнётся в 14:00 в гостевом комплексе «Тумча».

Планируются выступления заместителя министра экономического развития Мурманской области Ильи Остапчука, представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области в Кандалакшском районе Александра Глебова, руководителя проектов Союза муниципалитетов Восточной Лапландии госпожи Соньи Аатсински, предпринимателей в сфере туризма из Мурманской области и Финляндии. На «круглом столе» обсудят летние и зимние туристические маршруты на приграничной территории, опыт и перспективы развития российско-финляндского приграничного сотрудничества и другие вопросы.

В субботу, 30 июня, состоится экскурсионный тур на сопку Волостную. Организатором похода выступает Администрация Кандалакшского района и Кандалакши. А в воскресенье, 1 июля, пройдёт фестиваль «Байки красавицы Канды» (фестиваль организует администрация Кандалакши). Также в ходе мероприятий можно посетить регаты крейсерских яхт «Паруса Кандалакши» - этап Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива». Регаты совместно организуют администрация Кандалакшского района и Кандалакшский яхт – клуб в сотрудничестве с дирекцией Чупинского морского яхт-клуба.