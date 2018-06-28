В Мурманске вместо магазина построили кафе

28 Июня 2018 года, 13:21

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского административного округа в связи с обращением по факту нарушений законов на объекте недвижимости. Объект расположен по адресу: Мурманск, район дома №6 по улице Беринга. Там проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в сфере использования муниципального имущества. Установлено, что в 2005 году объект недвижимости передан Комитетом по договору аренды ООО «Северные росы» для использования под магазин, общественный туалет.

16 декабря 2013 ООО «Северные росы» Комитетом градостроительства и территориального развития администрации Мурманска выдано разрешение на строительство, срок действия разрешения - до 16 декабря 2014. В дальнейшем действие разрешения не продлевалось. Здание общественного туалета было демонтировано, на его месте возведено новое двухэтажное здание. Однако, ООО «Северные росы» в нарушение положений градостроительного законодательства до настоящего времени разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено, при этом фактически объект эксплуатируется как предприятие общественного питания (кафе).

По результатам проверки прокуратурой округа в Первомайский районный суд направлено исковое заявление о приостановлении эксплуатации объекта капитального строительства предприятия общественного питания и помещения общественного туалета по тому же адресу ООО «Северные росы» и ООО «Смак» до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. А также о возложении обязанности на ООО «Северные росы» получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на указанные объекты в Комитете градостроительства и территориального развития администрации Мурманска. Акт прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.