Предпринимателя из Мончегорска отправили на обязательные работы

28 Июня 2018 года, 15:08

МОНЧЕГОРСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Постановлением заместителя прокурора Мончегорска в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Постановлением Мончегорского городского суда, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении вышеназванного административного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Вместе с тем, в установленный законом срок административный штраф уплачен не был. В связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок, прокурором города в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

По результатам рассмотрения указанного постановления, мировым судьей вынесено постановление о признании предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде 30 часов обязательных работ. В настоящее время штраф уплачен индивидуальным предпринимателем в полном размере.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм