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Главная » НОВОСТИ » Специалисты Северного флота утилизировали немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 13:33

Специалисты Северного флота утилизировали немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Специалистами отдельного морского инженерного батальона Северного флота вместе с представителями МЧС по Мурманской области провели утилизацию немецкой авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Утилизацию бомбы было решено осуществить в месте её обнаружения на побережье губы Средняя Кольского залива, вдали от населённых пунктов, что полностью соответствовало правилам безопасности. Подрыв боеприпаса был проведён расчётом из двух сапёров при помощи противотанковой мины ТМ-57.

Предположительно это была зажигательная авиабомба СН-10, которую фашистский лётчик планировал сбросить на объекты Северного флота во время ведения боевых действий в Заполярье 1941-1944 годах.

Всего с начала года группой разминирования отдельного морского инженерного батальона обезврежено более 70 неразорвавшихся боеприпасов: артиллерийских снарядов, мин и ручных гранат времён войны, а также других взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Мурманской области.

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