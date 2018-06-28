Служба безопасности Колэнерго продолжает работу с должниками

28 Июня 2018 года, 13:15

МУРМАШИ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Специалисты службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») совместно с судебными приставами провели рейд по выявлению имущества жителей поселка Мурмаши, имеющих долги перед энергокомпанией.

Мурмашинцы – отец и сын, несколько лет назад были осуждены за преступные действия, в результате которых был причинен ущерб энергетикам. Однако, вместо возмещения ущерба, на протяжении ряда лет они предпринимали действия для необоснованного снижения или полного уклонения от выплат в адрес энергокомпании, долг перед которой составляет несколько миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе проверки, родственники-предприниматели имеют стабильный доход, располагают ликвидным имуществом и имеют возможности для погашения долга.

Как пояснили в службе безопасности Колэнерго, в компании всегда готовы к переговорам при урегулировании сложных ситуаций: при наличии доброй воли должников по взаимной договорённости возможны варианты реструктуризации задолженности, смягчения условий возмещения ущерба. К сожалению, в данном случае, этого не произошло.

В настоящее время в энергокомпании готовятся документы и мероприятия для полного взыскания задолженности.