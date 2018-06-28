Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Совет Федерации принял закон об акционировании ФГУП «Почта России». За принятие законопроекта проголосовали 145 сенаторов.
В соответствии с законопроектом, предприятие предлагается преобразовать в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.
«Формат акционерного общества со 100% госучастием позволит повысить качество почтовых услуг, предоставляемых населению, и увеличить эффективность сети отделений почтовой связи», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.
Фото: ntv.ru