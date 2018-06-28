Распределены инвестквоты на вылов рыбы под строительство рыбоперерабатывающих заводов в Северном бассейне

28 Июня 2018 года, 14:29

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — Росрыболовство распределило инвестиционные квоты на вылов трески и пикши под строительство восьми береговых рыбоперерабатывающих заводов для Северного бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Аукцион был организован по трем объектам инвестиций: по заводам по переработке трески, пикши и других видов рыб большой, средней и малой мощности. Квоты на вылов трески и пикши для реализации проектов выделяются в Баренцевом и Норвежском морях.

На строительство завода большой мощности поступило десять заявок, на создание предприятий средней и малой мощности – по одной. Доля квоты, предусмотренной на строительство крупного завода снизилась в расчете на каждый проект с 9,7% до 2,91%, на завод средней мощности – с 5,66% до 1,698%, малой – с 2,42% до 0,726%.

Проекты будут реализовывать ООО «МурманСиФуд», ООО «Рыботорговая сеть», ООО «Группа «Баренц», ООО «РК «Полярное море+», АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат», ООО «Русская Треска», ООО «МурманСтрой», ООО «Парк».