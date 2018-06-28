Владимир Путин ввёл штрафы за неисполнение запрета на использование анонимайзеров

28 Июня 2018 года, 15:24

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на использование анонимайзеров. Документ об этом был опубликован на портале правовой информации.

Исходя из положений, прописанных в законе, провайдер хостинга или анонимайзер должен будет предоставить данные об их владельцах или средствах обхода блокировок. В противном случае на него будет наложен штраф в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч в случае с физическим лицом и от 50 тысяч до 300 тысяч с юридическим.

Также, если поисковые системы будут выдавать ссылки на запрещенные в России сайты, то ответственным за это физлицам придется заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч и юрлицам — от 500 до 700 тысяч рублей.

Закон вступил в силу ещё в ноябре 2017 года. Перечень подпадающих под него сервисов определяет ФСБ России или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность.

Согласно закону, Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и блокировать доступ к обозначенным в ней ресурсам. Анонимайзер, не сделавший этого в срок до 30 дней с момента получения требования Роскомнадзора, блокируется.