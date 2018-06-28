Скончался мурманский историк и теолог Антон Тучков

28 Июня 2018 года, 15:35

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске на 58-м году скончался директор православного научно-исследовательского и информационного центра «Стрета», некогда руководитель отдела образования Мурманской и Мончегорской епархии Антон Иванович Тучков. Он работал преподавателем истории и экономики МГТУ, возглавлял катехизаторские курсы, а также являлся участником Рождественских и Феодоритовских чтений Североморской епархии.

«Он был прекрасным оратором, его лекции с интересом слушали студенты и взрослые», - говорят о Тучкове люди, знавшие его.

Отпевание Антона Ивановича состоится в храме Спас на Водах в Мурманске, в субботу 30 июня 11 часов.