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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске сформировали Молодёжный совет
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 15:50

В Мурманске сформировали Молодёжный совет


МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошла торжественная церемония награждения сотрудников учреждений молодёжной политики Мурманска, приуроченная ко Дню молодежи. У мурманской молодёжи много возможностей раскрыть творческий потенциал. В городе реализовано множество интересных проектов, один из последних примеров – большой праздник ко Дню молодёжи. Он состоялся в центре заполярной столицы в минувшие выходные. Для улучшения взаимодействия между администрацией города Мурманска, общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодёжной политики 27 июня 2018 года был сформирован Молодежный совет при администрации города Мурманска.

«В состав совета вошли 17 представителей молодёжных общественных объединений, профсоюзных организаций, молодёжных советов организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории города Мурманска. Инициатором создания Молодежного совета выступил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев», – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Благодарственными письмами отмечены наиболее активные мурманчане, нашедшие призвание в работе с молодежью, среди них – сотрудники муниципальных автономных учреждений молодежной политики «Объединение молодежных центров» и «Дом молодежи». Также в рамках мероприятия состоялось награждение призёров конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист учреждения молодежной политики города Мурманска – 2018». Его участниками стали 11 специалистов из МАУ МП «Объединения молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи».

Участники проходили тестирование на знание основ государственной молодёжной политики, проводили самопрезентацию, а также должны были организовать открытое занятие для молодежи. Лауреаты определялись на основании суммы набранных баллов. Первое место заняла специалист Центра креативного развития молодежи Марина Базылева. Второе место – начальник Центра творчества и социальной адаптации Мария Познацанина. Третье место поделили специалист Центра развития волонтерского движения Александра Леонова и специалист МАУ МП «Дом молодежи» Антон Занин.

АГМ

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