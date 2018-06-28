Минфин предлагает варианты беспошлинного ввоза посылок из-за границы

28 Июня 2018 года, 16:07

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Минфин предложил новую схему снижения беспошлинного порога для посылок. С 1 июля порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа может быть снижен до 500 евро, а с июля 2019 года — до 100 евро за одну посылку и 200 евро суммарно в месяц. Такую схему предложил Минфин. Об этом сообщает «РБК».

Минфин разработал еще один вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов. Об этом РБК рассказали три источника на рынке электронной коммерции. Согласно подготовленному ведомством новому проекту постановления правительства, с 1 июля 2018 года пошлиной начнут облагаться посылки суммарной стоимостью дороже 500 евро в месяц и весом более 31 кг. С 1 июля 2019 года порог составит 100 евро и 31 кг за одно отправление, но при этом не более 200 евро в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.

Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, суммарная стоимость которых ниже одной тысячи евро в месяц, а вес легче 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее четырёх евро за килограмм. В декабре 2017 года совет Евразийской экономической комиссии договорился о снижении таможенных лимитов при ввозе на территорию стран-участниц посылок. Согласно этому решению, максимальный порог беспошлинного ввоза почтовых отправлений должен составлять 500 евро с 1 января 2019 года.

Представитель Минфина не ответил на вопросы РБК о новом проекте постановления. «Первым шагом в этом направлении станет снижение порога до 500 евро с 1 июля 2018 года, как и предполагалось ранее. Соответствующий проект постановления сейчас [находится] на рассмотрении в правительстве. По дальнейшему снижению рассматриваются различные варианты — снижение порога до 200 евро с 1 января 2019 года или с 1 июля 2019 года», — говорил представитель пресс-службы Минфина ранее.