Пенсии работающих пенсионеров индексироваться по-прежнему не будут

28 Июня 2018 года, 16:50

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — Российские власти не планируют индексировать пенсии работающих пенсионеров. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Накопленная индексация, по его словам, будет учтена в будущем пенсионном обеспечении, когда такие люди работать перестанут.

«Мы считаем, что принятая концепция имеет основания, потому что в результате растут реальные доходы работников. Мы считаем, что в настоящий момент изменение этого подхода нецелесообразно», — сказал Силуанов.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в следующем году средняя пенсия вырастет до 15,4 тысячи рублей в месяц. Читатели «Би-порта» могут высказаться о своём видении размера пенсии в нашем коротком опросе.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях пенсионного законодательства. Согласно документу, с 2019 года предполагается постепенное повышение пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.