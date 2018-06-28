С 2019 года исчезнет понятие «прибрежная квота»

28 Июня 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Северном бассейне прибрежный лов сейчас ведут 54 предприятия. Это на три меньше, чем годом ранее. Из них в Мурманской области базируются 32. Примерно половина из них входит в Ассоциацию прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана. Об этом сообщает ГТРК «Мурман».

Сейчас на промысле находится около 50 мурманских судов, специализирующихся на охлаждённой рыбе. На начало месяца квоты по треске прибрежниками выбраны на 63%, по пикше - на 41%. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко.

«Мы работаем активнее, но в этом году и ситуация поменялась[...] Вы, наверное, знаете, что нам дополнительных квот перепало минимум. Принято решение на федеральном уровне излишки (неиспользованные научные квоты и квоты третьих стран) распределить между всеми предприятиями (прибрежного и промышленного рыболовства) [...] Соответственно, в этом году мы квоты выберем раньше. И многие суда могут встать у стенки», - сказал Анатолий Евенко.

C 2019 года понятие «прибрежная квота» исчезнет совсем. Вместо этого появится прибрежный режим рыболовства. И предприятия, поставляющие на берег свежую и охлажденную рыбу, получат «прибавку» к выделенным им лимитам добычи.