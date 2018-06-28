Первый замминистра обороны Руслан Цаликов проинспектировал объекты инфраструктуры военного городка в посёлке Спутник

28 Июня 2018 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ — Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки на Северный флот совместно с заместителем Министра обороны РФ генералом армии Дмитрием Булгаковым проинспектировали объекты инфраструктуры военного городка в посёлке Спутник Мурманской области.

В ходе проверки было принято решение о сносе пяти ветхих казарм 61 отдельной бригады морской пехоты и строительстве на их месте новых, современных, типовых, быстровозводимых двухэтажных казарм, адаптированных к условиям российского Севера. Фундамент будущих казарм планируется заложить до конца октября.

Также отмечается, что руководители российского военного ведомства проинспектировали ход строительства арсеналов комплексного хранения Северного флота и размещение атомных подводных лодок в Гаджиево.

По итогам инспекции в Гаджиево ими были приняты решения по оснащению базы подводных сил Северного флота.