Номер мобильного телефона смогут использовать при оказании его владельцу дистанционных слуг

28 Июня 2018 года, 18:20

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Использование номера телефона в качестве идентификатора позволит подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по аналогии с биометрическими данными для клиентов банков.

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики направила на на доработку поправки, согласно которым в России предложили создать систему универсальных идентификаторов.

Таким образом, номер мобильного телефона может стать полноценным удостоверением личности. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ законопроекта.

Кроме того, авторы поправок предложили ввести девять новых идентификаторов, среди которых - электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные.

Эту идею поддержали операторы сотовой связи, в частности «МегаФон» и МТС. «Вымпелком» сообщил о необходимости доработки проекта.