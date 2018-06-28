Областные депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

29 Июня 2018 года, 09:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ — Мурманская областная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Соответствующее решение было принято на прошедшем заседании регионального парламента. При этом основной аргумент приятия документа — в него невозможно вносить изменения, не пройдя процедуру первого чтения.

Большая часть депутатов была уверена, что необходимость внесения изменений в закон о пенсионном обеспечении в стране назрел: численность трудоспособного населения снижается, средств на выплату пенсий не хватает, а продолжительность жизни россиян, напротив, растёт. Да и пожилых людей, готовых ещё поработать на благо страны, тоже хватает.

Впрочем, не все были согласны с этой позицией. Помимо некоторых депутатов, отмечающих несвоевременность законопроектов и возможные последствия в виде роста безработицы и ещё большего ухода в тень бизнеса, по указанному вопросу выступил председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин. Он обратил внимание на экономические риски, которые несёт в себе законопроект: увеличение количества пособий по безработице, оформление досрочных пенсий, уменьшение числа рабочих мест в связи с модернизацией производств. Он считает, что непременно начнёт расти численность бедного населения, которое в последствии будет претендовать на различные пособия и субсидии, требующие расходования бюджетных средств.

Прежде, чем повышать пенсионный возраст, считает Первухин, необходимо установить минимальную пенсию на уровне не ниже 40% от размера утраченного заработка, бороться с теневыми зарплатами и создавать новые рабочие места.

«В противном же случае будет происходить не наполнение пенсионного фонда, а его экономия, связанная с отсутствием расходов на выплату пенсий умершим пенсионерам. Депутаты, вы являетесь, прежде всего, народными представителями. Поэтому, прежде чем поднимать руку за то или иное решение, хорошо подумайте, чьи интересы вы представляете», - сказал в своём выступлении Александр Первухин.

Депутаты подумали и решили законопроект в первом чтении всё же принять. Ко второму чтению Дума подготовит свои поправки. Сделано это было для того, чтобы обозначить гарантии северянам. Парламентарии считают целесообразным сохранение права на досрочное назначение пенсии в возрасте 55 лет и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), лицам, отработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Впрочем, плотно заняться этим вопросом депутаты смогут только осенью — минувшее заседание думы было последним перед летними «каникулами».

Напомним, правительство Российской Федерации предложило повысить пенсионный возраст к 2028 году для мужчин до 65 лет и к 2034 году для женщин до 63 лет. Россияне, работающие в особых климатических условиях, например, в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

Инициатива была неоднозначно встречена общественностью, что вылилось в серию митингов и акций, которые пройдут во многих городах страны на этой неделе. В Мурманске митингов будет сразу два. Сегодня, 29 июня, в 17 часов возле Центрального стадиона состоится митинг, организованный профсоюзами. А 1 июля в 14 часов в сквере «Покорителям Арктики» состоится митинг, который проведут представители штаба Алексея Навального в Мурманске.