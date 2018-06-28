Мурманчане избавятся от перегоревших энергосберегающих ламп и градусников

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» 30 июня проведёт акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.
У жителей города будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп, старых градусников и прочих ртутьсодержащих отходов.
Напомним, что подобное мероприятие в рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:
— район дома №15 по улице Набережной — 10.00;
— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 10.50;
— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11.30;
— площадка между домом №130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному — 12.20;
— у АЗС по ул. Огни Мурманска.
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.