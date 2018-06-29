С 1 июля цены на сигареты поднимутся на 10%, а некоторые работники лишатся обеденного перерыва

29 Июня 2018 года, 10:30

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Ознаменованный выборами президента России 2018 год внёс свои коррективы в календарь законодательных нововведений. Принятие большинства непопулярных решений было отложено на вторую половину года и многие из них вступают в силу уже в это воскресенье, 1 июля. Россиян ждут подорожание сигарет, рост тарифов ЖКХ, отмена обеденного перерыва при определенных условиях работы, усиление контроля над банковскими счетами. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

В попытке снизить потребления табака, правительство приняло решение о повышении с 1 июля акцизных сборов на табачную продукцию на 10%. Увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей неминуемо приведёт к росту стоимости сигарет. Напомним, что первый рост произошел еще 1 января текущего года. Сейчас средняя стоимость одной пачки составляет порядка 93 рублей.

С 1 июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания перейдут на онлайн-кассы, которые передают информацию о покупках в налоговую службу через интернет. Тем предпринимателям, которые в начале будущего месяца не установят такие онлайн-кассы, грозит штраф: организациям от 30 тысяч рублей, ИП – от десяти тысяч рублей. За повторное нарушение объект могут закрыть на 90 дней. В России уже установлено два миллиона онлайн-касс, который позволяют передавать информацию непосредственно в ФНС, подчеркнул ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Новый порядок оплаты сверхурочных и переработок вводится в июле текущего года. Согласно нововведению, если сотрудник организации выходил на работу в праздничные и выходные дни, то учитываются его фактически отработанные часы, которые оплачиваются в двойном размере. Но есть и весьма неприятные для трудящихся детали новации. Например, сотрудников, которые работают в сутки четыре часа и меньше, работодатели могут лишить перерыва на обед. Россия постепенно переходит с преимущественно сдельной на почасовую форму оплаты труда.

В среднем по стране с 1 июля повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 4,1%. На самом же деле коммунальные услуги подорожают по-разному в каждом регионе. Больше всего раскошеливаться придется петербуржцам и жителям Якутии, где рост составит 6%, а вот в Новосибирской области и Дагестане увеличение составит всего 3%.

С 1 июля вступают в силу изменения в законодательство по налогообложению операций по пластиковым картам. Первоначально новация породила большую волну слухов, что отныне налоговики будут автоматически взимать налоги со всех платежей с карты на карту, превышающих четыре тысячи рублей. Но ФНС опровергла эту информацию. По заверениям налоговиков, новшества коснутся только счетов в драгоценных металлах. Россиян, обеспокоенных тем, что теперь подоходный налог нужно платить с проданного шкафа или долга, который вернул на карту знакомый, говорят налоговики, это никак не коснется.