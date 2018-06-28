Автомобиль на Ломоносова тушили девять пожарных

29 Июня 2018 года, 10:40

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью, около 2:00 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля «Volvo» во дворе дома по адресу: г. Мурманск, улица Ломоносова, 6. В результате пожара огнём повредило моторный отсек машины. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: девять человек личного состава и две единицы техники. Сейчас причины пожара устанавливаются.

Пользователи соцсетей написали в комментариях к фотографии возгорания автомобиля «Volvo», что пожарные прибыли в течение приблизительно семи минут. Также комментаторы отметили, что «Просто так машины не горят».

Фото: Мурманск ДТП ЧП / Виктор Кайзер