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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Апатитском торговом центре «Россия» исправят нарушения пожарной безопасности
 
 
 
 
29 Июня 2018 года, 11:10

В Апатитском торговом центре «Россия» исправят нарушения пожарной безопасности


АПАТИТЫ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Апатитским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора города к индивидуальному предпринимателю, направленному по результатам проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгового центра «Россия», расположенного по улице Ферсмана.

Как было установлено, ответчиком приняты меры по устранению ряда допущенных нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых, в том числе, к первичным средствам пожаротушения и путям эвакуации. Также в торговом центре обеспечена исправность огнетушителей, проведена проверка на работоспособность источников внутреннего противопожарного водопровода; проведены работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также по проверке работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. С эвакуационных путей и от эвакуационных выходов торгового центра убрано оборудование, иные предметы, препятствующие эвакуации людей при пожаре; ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, приведена в соответствие с шириной эвакуационных выходов на них.

В результате рассмотрения дела, суд постановил ответчику в срок до 01 ноября текущего года устранить оставшиеся нарушения требований пожарной безопасности, а также разделить помещения торгового центра «Россия» на пожарные отсеки; установить систему вытяжной противодымной вентиляции; оборудовать помещения торгового центра автоматической установкой пожаротушения.

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