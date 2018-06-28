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Главная » НОВОСТИ » Почти половина учреждений культуры нарушает майские указы
 
 
 
 
29 Июня 2018 года, 11:56

Почти половина учреждений культуры нарушает майские указы


РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В половине учреждений культуры обнаружено невыполнение майских указов. Доходы работников почти половины российских культурных учреждений (47%) не достигли уровня, обозначенного в майских указах 2012 года. По подсчётам РБК, зарплата работников культуры везде меньше средней по региону.

В 2012 году президент Владимир Путин дал правительству несколько поручений по развитию социальной сферы. В частности, он поручил, чтобы к 2018 году зарплаты «работников учреждений культуры» достигли 100% от средней по региону. Зарплаты врачей и преподавателей вузов должны были увеличиться до 200% от средней по региону, а учителей — до 100%. Правительство отчиталось о выполнении майских указов по зарплатам в апреле 2018 года.

«Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

Выполнить майские указы в полном объеме невозможно, полагает заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. «Их выполнение порождает огромные расстройства и разные дисфункции на рынке труда. Если мы повышаем заработную плату определенным категориям сотрудников, то что происходит со средней заработной платой в регионе? Она растет. Нужно дальше повышать заработную плату — получается бег за ускользающей мишенью. Вы повышаете, а цель отодвигается», — поясняет он.

Зарплаты работников сферы культуры, так же как врачей и учителей, зависят от финансового благополучия региона, поэтому единственная возможность окончательно выполнить и поддерживать показатели майских указов — развивать экономику регионов, уверен старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

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