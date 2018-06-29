Брат Алексея Навального вышел на свободу

29 Июня 2018 года, 12:26

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ — Олег Навальный, брат оппозиционного деятеля Алексея Навального, сегодня вышел на свободу из колонии в Орловской области. Последние 3,5 года он отбывал срок в колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Суд установил, что братья Навальные похитили 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». Изначально следствие подозревало их в хищении 55 млн рублей. Алексей Навальный смог избежать лишения свободы, получив условный срок, а вот его брату Олегу пришлось отправиться отбывать наказание в исправительную колонию общего режима №5, расположенную в посёлке Нарышкино.

Встречали Олега родственники и журналисты. Он пока не определился, будет ли заниматься политической деятельностью.

«Планов у меня пока никаких, просто хочу поесть шашлыков», — сказал экс-заключенный.

Фото: @RuslanLeviev / twitter