В Мурманске 45 работникам охранной организации выплачивалась зарплата ниже МРОТ

29 Июня 2018 года, 12:41

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска в ходе проверки выявлено, что заработная плата 45 работникам частной охранной организации за период с января по апрель 2018 года начислена и выплачена ниже установленного законом минимального размера оплаты труда.

Общая сумма невыплаченной заработной платы составила около 700 тысяч рублей.

В целях повышения размера оплаты труда работников и выплаты недоначисленных денежных средств прокуратурой округа руководителю частной охранной организации внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Должностное лицо частной охранной организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо - 30 тысяч рублей.

На данный момент нарушения законодательства устранены, права работников восстановлены.