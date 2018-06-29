Пакет нужен? В России вступают правила хранения информации в интернете

29 Июня 2018 года, 13:13

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – За пять дней до вступления в силу закона Яровой правительство наконец разъяснило интернет-сервисам, как они должны хранить сообщения пользователей. Об этом сообщили «Ведомости».

Как следует из постановления, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их клиентами, должен храниться полгода. Это касается данных пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца. Также предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей, о нахождении которых в России онлайн-сервисам сообщат правоохранительные органы.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство Ирины Яровой и Виктора Озерова вступает в силу с 1 июля. Хранить переговоры и переписку пользователей они обязывают как онлайн-сервисы, так и операторов связи. Правила для связистов правительство издало еще в апреле этого года: они должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев.

Сообщения пользователей через интернет предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. Операторы обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября.