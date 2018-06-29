«Наркоторговец» и «Цирковая обезьяна» - так отозвались апатитчане о погибшем рэпере XXXTentacion

29 Июня 2018 года, 13:28

АПАТИТЫ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В прошедший понедельник, 18 июня, погиб известный американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой. В него выстрелил неизвестный, когда исполнитель выходил из мотосалона в Майями. Музыкальный исполнитель скончался в больнице, не выходя из комы.

Онфрой покорил множество молодых сердец и в России. Жители Апатитов соорудили в память о кумире небольшой мемориал. На цветочном вазоне северяне развесили фотографии рэпера, а рядом, на асфальте, разместили поминальную свечу и возложили гвоздики и розы.

Не все оценили такую инициативу. В одной из групп в «Вконтакте» апатитчане бестактно выразили свои впечатления от творчества или, может быть, внешности XXXTentacion. «Че это за обезьяна? Цирковая Щтоль?», «Что это за наркоторговец???», «Развешивать фотки возле центра города не надо!», - так отозвались о скончавшемся исполнителе. Остальные отзывы можно прочитать здесь.

Писали и комментаторы, защищающие честь известного рэпера: «Этот рэпер - известный и талантливый человек. Он прошёл путь от уголовника до человека организовавшего фонд помощи детям». Они призывали земляков сначала читать информацию о человеке, прежде чем высказывать своё мнение. А также - избавиться от расизма и просто выразить человеческое соболезнование, а не соревноваться в оскорблениях: «Это ЧЕЛОВЕК.. и он убит, а вы тут издеваетесь... Да он не русский, и что? Это делает его инопланетянином?».

На пьедестал мировой популярности Онфрой взошёл с «низов». Из-за плохого финансового положения матери своё детство мальчик провёл вместе с бабушкой. А всего в шесть лет напал с ножом на мужчину, который пытался обидеть его мать. В Доме христианской организации, куда юного Онфроя поместили из-за драк и хулиганства в школе, он и начал увлекаться музыкой. Впоследствии учился в средней школе Пайпер, но бросил учёбу в десятом классе.

Музыкальные альбомы 20-летнего XXXTentacion (псевдоним) занимали высокие места в чартах популярной музыки США. В феврале этого года Онфрой опубликовал в соцсетях информацию о том, что собирается вернуться в школу, в марте 2018 года объявил, что собирается поступать в колледж, чтобы получить аттестат о среднем образовании.