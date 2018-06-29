В июле стартует экспедиция Арктического плавучего университета

29 Июня 2018 года, 13:40

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Десятая экспедиция Арктического плавучего университета стартует 10 июля. Юбилейный рейс арктической экспедиции получил название Terrae Novae. Участники посетят малоизученные территории, которые в советское время были недоступны для исследований.

«Новая Земля — своего рода белая точка на карте Российской Арктики из-за своего военного прошлого. Сейчас часть территорий выведена из состава военного полигона и находится в ведомстве национального парка «Русская Арктика», однако попасть туда все еще сложно, поэтому мы планируем стать пионерами и провести некоторые исследования в этих районах впервые», — сообщил руководитель экспедиции, директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков.

Морские работы будут проводиться в Карском море, где в предшествующих экспедициях была обнаружена аномалия в циркуляции атлантических водных масс: между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа ученые зафиксировали теплую струю фрамовской ветки течения Гольфстрим и еще одну теплую струю, происхождение которой только предстоит выяснить.

«Это открытие имеет большое значение. В том районе пролегает Северный морской путь и проходит транспортировка грузов на Землю Франца-Иосифа, для навигации очень важно понимать ледовую обстановку, а для этого надо учитывать наличие теплых течений и их поведение», — пояснил Константин Зайков.

Традиционно исследователи Арктики будут вести наблюдение за животными и птицами. В прошлом рейсе на ЗФИ экспедицией был зафиксирован ранее не встречавшийся в этом районе и занесенный в красную книгу чернобровый альбатрос.

Также на Новой Земле будет собран материал для изучения возможных экотоксикантов, которые накапливают промысловые птицы и рыбы, и в дальнейшем по пищевой цепи могут попадать в организм человека. Это масштабное исследование проводится Северным (Арктическим) федеральным университетом в рамках мегагранта Правительства РФ.