Прокуратура региона добилась восстановления прав инвалидов

29 Июня 2018 года, 14:02

КАНДАЛАКША/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела проверку исполнения требований законодательства о социальном обеспечении граждан ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Установлено, что трое недееспособных граждан, являющихся инвалидами I и II группы, имеют в собственности жилые помещения. До поступления в учреждение они получали ежемесячную жилищно-коммунальную выплату. С момента поступления в учреждение выплаты были прекращены.

Должностные лица учреждения социального обслуживания, выполняющего опекунские обязанности в отношении указанных граждан, не обратились в ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения» с заявлением о назначении гражданам ежемесячной жилищно-коммунальная выплаты, что повлекло нарушение прав граждан на получение мер социальной поддержки.

С целью устранения нарушений закона прокуратура Кандалакши директору ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» внесла представление. По результатам рассмотрения гражданам назначена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата. Права граждан восстановлены, должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.