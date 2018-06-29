Набережную Семёновского озера в Мурманске продолжают благоустраивать

29 Июня 2018 года, 14:31

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Стартовали работы второй очереди благоустройства набережной. Этот объект благоустройства расположен в Ленинском административном округе, в восточной части парка Семёновское озеро, вдоль проспекта Героев-североморцев. Территория участка благоустройства находится в зоне городской застройки. В настоящее время на территории расположены следующие объекты: автопавильон, остановочный павильон и общественный туалет, стела памяти первого мэра города-героя Мурманска.

В составе работ по благоустройству территории планируется создание искусственного рельефа, который будет выполнен с целью зонирования благоустраиваемой территории и разделения зоны интенсивного движения городского автотранспорта по проспекту Героев-североморцев и прогулочной зоны набережной парка Семёновское озеро. Поверхность искусственного рельефа предполагается использовать для организации прогулочной зоны с возможностью сквозного прохода по искусственному рельефу вдоль пр. Героев Североморцев и зоны отдыха со смотровой площадкой, предусматривающей установку скамеек и топиарных фигур.

Так же предусматривается размещение павильона предприятия быстрого обслуживания, пункта проката (велосипеды, лыжный инвентарь), туалетов для посетителей парка Семёновское озеро. В сооружении предполагается арка для велосипедной и пешеходной дорожек, которая разделяет помещения, расположенные в объеме искусственного рельефа на две функциональные зоны – зону предприятия быстрого обслуживания с возможностью развертывания летней террасы и зону пункта проката с общественными туалетами.

АГМ