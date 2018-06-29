Атомфлот готов передать ледокол «Арктика» Санкт-Петербургу под музей

29 Июня 2018 года, 15:15

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - ФГУП «Росатомфлот» готово передать Санкт-Петербургу для создания музейного комплекса атомный ледокол «Арктика». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Вячеслав Рукша. В настоящее время судно готовится к утилизации. Вопрос о передаче ледокола решается на уровне правительства северной столицы.

«Он стоит под утилизацию. Поэтому мы с удовольствием Петербургу отдадим. Там хорошая площадка в Кронштадте есть», - сказал Вячеслав Рукша в ходе заседания «Арктического клуба» в Москве.

По его словам, на базе ледокола «Арктика» можно создать музей ледокольного атомного флота России. Рукша отметил, что сейчас содержание ледокола «Ленин», который находится на вечной стоянке в Мурманске и на нем действует музей, ежегодно обходится примерно в 80 млн рублей.