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В Мурманске ремонтируют помещения молодежного центра «Поиск»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Татьяна Вешнякова
Татьяна Вешнякова:

О проблемах и путях их решения, мечтах и планах, а также творческой деятельности театра мы беседуем с его директором Татьяной Ивановной Вешняковой

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » С 1 июля банки России будут собирать биометрические данные клиентов
 
 
 
 
29 Июня 2018 года, 15:31

С 1 июля банки России будут собирать биометрические данные клиентов


РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - С 1 июля банки России начнут собирать биометрические данные своих клиентов.

Благодаря этому банки смогут предоставлять свои услуги клиентам прямо на дому, без посещения офиса, сообщают «Известия»

Важно отметить, что закон об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году.

Таким образом, крупнейшие банки страны Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму при помощи биометрии. Любой житель полуострова, прошедший процедуру биометрии, сможет стать полноправным пользователем интернет-сервисов двух крупнейших финансово-кредитных организаций России. После этого предложения Сбербанка и ВТБ будут доступны всем.

Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.

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