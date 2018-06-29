С 1 июля банки России будут собирать биометрические данные клиентов

29 Июня 2018 года, 15:31

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - С 1 июля банки России начнут собирать биометрические данные своих клиентов.

Благодаря этому банки смогут предоставлять свои услуги клиентам прямо на дому, без посещения офиса, сообщают «Известия».

Важно отметить, что закон об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году.

Таким образом, крупнейшие банки страны Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму при помощи биометрии. Любой житель полуострова, прошедший процедуру биометрии, сможет стать полноправным пользователем интернет-сервисов двух крупнейших финансово-кредитных организаций России. После этого предложения Сбербанка и ВТБ будут доступны всем.

Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.