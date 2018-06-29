Максим Пухов поздравил Полярные Зори с юбилеем

29 Июня 2018 года, 15:50

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Глава города Полярные Зори Максим Пухов поздравил муниципальное образование с юбилеем. Также в своём послании он упомянул наступление круглой даты с первого пуска энергоблока Кольской АЭС. Поздравление мэр города написал на своей странице во «ВКонтакте»:

«С Праздником, с 50-летием города Полярные Зори и с 45-летием со дня пуска первого энергоблока Кольской АЭС! Два юбилея - одна судьба! Успехов и процветания нашему любимому городу! Безопасной, стабильной и безаварийной работы нашему градообразующему предприятию на долгие десятилетия! Счастья, здоровья и благополучия всем полярнозоринцам! Особая благодарность ветеранам, которые построили город и станцию, благодаря вам мы живем в прекрасном городе рядом с лучшей в мире АЭС!».