Однокурсник Путина показал истинное лицо ОФК-банка

29 Июня 2018 года, 16:07

МОСКВА/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Москве под домашний арест заключён бывший президент банка «Объединённый финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями. Это выразилось в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Заявителем по делу выступил партнёр адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Николая Гордеева было возбуждено в апреле 2018 года. Основанием стало заявление совладельца ОФК-банка — известного адвоката Николая Егорова. Основными владельцами банка Егоров и Гордеев стали ещё в 2008 году. При этом Гордеев, владевший 15% акций банка, стал его президентом и председателем правления, а адвокат Егоров — председателем совета директоров.

После того как совет директоров ОФК-банка заблокировал попытку сместить господина Гордеева с занимаемой должности, Николай Егоров обратился в правоохранительные органы. В итоге длившаяся почти полтора года проверка привела к уголовному преследованию Николая Гордеева. Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств. На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд рублей. Ранее «Би-порт» сообщал, что ЦБ отозвал лицензию у «ОФК Банка». Также была аннулировала лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

В ходе начатого расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других.

Представители Николая Егорова подтвердили «Коммерсанту» факт обращения последнего в правоохранительные органы, добавив. Защита заключённого вчера под домашний арест Басманным райсудом Николая Гордеева комментировать ситуацию не стала. Арбитраж сейчас рассматривает иск комитета по строительству Санкт-Петербурга о взыскании около пяти млрд рублей с ОФК-банка по банковским гарантиям, выданным на достройку стадиона «Санкт-Петербург Арена». Кроме того, в банке зависли два млрд рублей, которые правительство Севастополя в качестве аванса перевело на счет подрядчика строительства очистных сооружений.