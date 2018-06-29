Однокурсник Путина показал истинное лицо ОФК-банка

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В МАГУ продолжается приемная кампания очной формы обучения В МАГУ продолжается приемная кампания очной формы обучения
Приемная кампания в апатитском филиале МАГУ Приемная кампания в апатитском филиале МАГУ
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Где в Мурманске поймать рыбу? Секреты рыбаков
 
 
 
 

Курсы валют 29.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
82,7656
-0,5801
1 USD
Доллар США
63,2910
0,1551
1 EUR
Евро
73,0884
-0,5154
10 NOK
Норвежских крон
77,1258
-0,3140
10 SEK
Шведских крон
70,1799
-0,7259
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

10°
2.9 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Вешнякова
Татьяна Вешнякова:

О проблемах и путях их решения, мечтах и планах, а также творческой деятельности театра мы беседуем с его директором Татьяной Ивановной Вешняковой

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

День рыбака в Мурманске. Подробности празднования
29 Июня 2018, 16:20
День рыбака в Мурманске. Подробности празднования
Атомфлот готов передать ледокол «Арктика» Санкт-Петербургу под музей
29 Июня 2018, 15:15
Атомфлот готов передать ледокол «Арктика» Санкт-Петербургу под музей
Пакет нужен? В России вступают правила хранения информации в интернете
29 Июня 2018, 13:13
Пакет нужен? В России вступают правила хранения информации в интернете
Мурманская ветлечебница в центре Мурманска приостановила работу
29 Июня 2018, 11:27
Мурманская ветлечебница в центре Мурманска приостановила работу
 
 
 
 

Самое читаемое

С 1 июля цены на сигареты поднимутся на 10%, а некоторые работники лишатся обеденного перерыва
29 Июня 2018, 10:30
Учёные рассказали сколько можно выпить алкоголя без риска для здоровья
28 Июня 2018, 18:49
Областные депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
29 Июня 2018, 09:49
«Рёв моторов, грязь и лужи» - в Апатитах прошёл автобиатлон
28 Июня 2018, 17:00
Работники мурманской «научки» приняли участие в Международном форуме «Крым-2018»
28 Июня 2018, 17:51
Мужчина погиб в столкновении автомобилей в Долине Славы
29 Июня 2018, 09:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Однокурсник Путина показал истинное лицо ОФК-банка
 
 
 
 
29 Июня 2018 года, 16:07

Однокурсник Путина показал истинное лицо ОФК-банка


МОСКВА/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Москве под домашний арест заключён бывший президент банка «Объединённый финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями. Это выразилось в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Заявителем по делу выступил партнёр адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Николая Гордеева было возбуждено в апреле 2018 года. Основанием стало заявление совладельца ОФК-банка — известного адвоката Николая Егорова. Основными владельцами банка Егоров и Гордеев стали ещё в 2008 году. При этом Гордеев, владевший 15% акций банка, стал его президентом и председателем правления, а адвокат Егоров — председателем совета директоров.

После того как совет директоров ОФК-банка заблокировал попытку сместить господина Гордеева с занимаемой должности, Николай Егоров обратился в правоохранительные органы. В итоге длившаяся почти полтора года проверка привела к уголовному преследованию Николая Гордеева. Как отмечалось в заявлении Центробанка, осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК-банка «признано экономически нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств. На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд рублей. Ранее «Би-порт» сообщал, что ЦБ отозвал лицензию у «ОФК Банка». Также была аннулировала лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

В ходе начатого расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других.

Представители Николая Егорова подтвердили «Коммерсанту» факт обращения последнего в правоохранительные органы, добавив. Защита заключённого вчера под домашний арест Басманным райсудом Николая Гордеева комментировать ситуацию не стала. Арбитраж сейчас рассматривает иск комитета по строительству Санкт-Петербурга о взыскании около пяти млрд рублей с ОФК-банка по банковским гарантиям, выданным на достройку стадиона «Санкт-Петербург Арена». Кроме того, в банке зависли два млрд рублей, которые правительство Севастополя в качестве аванса перевело на счет подрядчика строительства очистных сооружений.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
УФСИН напоминает о правилах посещения заключённых в колониях
2.
День рыбака в Мурманске. Подробности празднования
3.
Максим Пухов поздравил Полярные Зори с юбилеем
4.
С 1 июля банки России будут собирать биометрические данные клиентов
5.
Атомфлот готов передать ледокол «Арктика» Санкт-Петербургу под музей
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»