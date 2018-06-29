УФСИН напоминает о правилах посещения заключённых в колониях

29 Июня 2018 года, 16:34

МУРМАШИ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 прекращены длительные свидания и составлены протоколы об административном правонарушении в отношении гражданских лиц. При досмотре личных вещей у мурманчанки в дамской сумке был обнаружен мобильный телефон с батареей и сим-картой одного из операторов сотовой связи. В другом случае у жителя Мурмашей в кошельке находилась сим-карта.

Перед началом свидания до граждан был доведён порядок проведения свиданий, предлагалось сдать запрещённые предметы. Они были также предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка. Результатом невыполнения законных требований стала отмена свиданий и составление административного протокола. По данным фактам проводятся проверки.