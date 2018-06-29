В результате «мусорной реформы» вывоз и утилизация отходов подорожают

29 Июня 2018 года, 16:50

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В результате «мусорной реформы» средняя стоимость вывоза и утилизации при переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, по предварительным оценкам, составит 11,84%. Совокупная стоимость услуг по платежке за жилищно-коммунальные услуги при этом не превысит 1%. То есть гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас.

Такие данные предоставил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Ассоциация является членом межведомственной рабочей группы «Федеральный штаб по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами производства и потребления», которая была создана по поручению правительства. В Минстрое и Минпромторге на момент публикации не прокомментировали данные показатели. Минприроды не имеет отношения к расчетам тарифов, сообщил представитель ведомства.

«Включение платы за утилизацию ТКО в состав платы за коммунальные услуги, безусловно, приведет к росту совокупного платежа граждан. При этом рост платы за утилизацию по регионам значительно отличается, поскольку зависит от условий в каждом регионе (наличие свободных мощностей полигонов, мощностей по переработке отходов, логистики)», — сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития.

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. После того как региональный оператор начинает работать, услуги по обращению с ТКО исключаются из работ по содержанию и ремонту общего имущества. И расходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.

По словам Руслана Губайдуллина, по состоянию на 25 июня в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов. Выбраны, но не начали работать 170 региональных операторов в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объявлены конкурсные процедуры по выбору 19 регоператоров. В трех субъектах — Москве, Пермском крае и Самарской области — конкурсные процедуры еще не запущены.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов