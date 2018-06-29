Боссы-единороссы не смогли объяснить регионам смысл пенсионной реформы

29 Июня 2018 года, 17:05

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Накануне правящая партия в закрытом режиме обсудила с регионами предстоящую пенсионную реформу. В мероприятии принимали участие представители правительства и сам премьер-министр Дмитрий Медведев. Федеральный исполком единороссов направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Заксобрания уже начали готовить положительные отзывы на проект закона, хотя субъекты, которым в сентябре предстоят выборы, от этого могут и уклониться. С критикой реформы выступил РСПП. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В расширенном заседании совета руководителей фракций «Единой России» приняли участие спикеры и главы фракций в заксобраниях, секретари региональных отделений, представители правительства и лидер партии Дмитрий Медведев. По итогам мероприятия партийная пресс-служба сообщила, что предложения совета будут проработаны совместно с правительством. В чем они заключаются, в партии не уточнили.

Не говорили о них и участники мероприятия. Глава фракции в петербургском заксобрании Александр Тетердинко рассказал «Коммерсанту», что «один из главных аспектов, который обсуждался на совещании,— улучшение ситуации с занятостью людей предпенсионного возраста». По его словам, Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос Минтруду совместно с Минфином. Секретарь севастопольской ячейки Борис Колесников сказал, что дискуссия была «жаркой» и в её ходе задавали «острые вопросы»: «Нужно объяснять людям, что страна у нас стареющая. На одного пенсионера приходится в среднем меньше двух работающих. Если ничего не сделать, то скоро соотношение станет один к одному». Он добавил, что на совещании пришли к мнению, что «реформу надо поддержать».

Уход от конкретики — сознательное решение со стороны единороссов. В разосланном техзадании говорится о проведении общественного обсуждения на региональных партплощадках «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». Из него следует, что с 2 по 30 июля каждое отделение партии должно провести обсуждение реформы сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а потом в административном центре. «Рекомендуемое количество человек на каждом мероприятии — от 50 до 70 человек», говорится в документе. Также в нем содержатся рекомендации для освещения темы в СМИ. Например, указывается, что «в рамках публичного освещения обсуждения следует избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». На мероприятия рекомендуют приглашать «только дружественные СМИ», акцент делать на том, что партия «организует широкое общественное обсуждение», но «никаких предложений публиковать не следует».

Депутат Ольга Мухометьярова предложила обсудить законопроект или назначить дополнительное заседание заксобрания. Вице-спикер Семён Мительман, сославшись на регламент, заявил, что законопроекты не могут рассматриваться, если внесены менее чем за 20 дней (законопроект был внесен 16 июня). Спикер заксобрания Владимир Мякуш сообщил о создании специальной рабочей группы, так как проект «требует проработки и обсуждения с жителями области». «После того как соберем предложения и поправки, будем принимать решения о дополнительном заседании заксобрания или других формах нашего рассмотрения этого законопроекта»,— заявил господин Мякуш.

С содержательной критикой законопроекта вчера выступил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Он направил письмо в Госдуму и Российскую трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК), в котором сформулировал свои замечания к предложенной правительством пенсионной реформе. «Принципиально поддерживая повышение возраста, мы считаем, что нужно оценить риски этого предложения для экономики и для рынка труда»,— пояснила "Ъ" директор управления социального партнерства РСПП Марина Москвина.

«Нужно просчитать все эти риски и с учетом этого принимать окончательное решение,— сказала Марина Москвина.— Иначе на решение этих социальных проблем может уйти вся экономия, которую получит Пенсионный фонд за счет повышения возраста». В РСПП не исключают, что правительство пересмотрит предложенную им реформу.

РСПП представляет в РТК сторону работодателей, которая на заседании комиссии 16 июня проголосовала в поддержку правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, оговорив, что имеет замечания к проекту. По регламенту РТК каждая из сторон после голосования должна представить развернутое обоснование своей позиции.

Напомним, накануне Мурманская областная дума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Сегодня, 29 июня, в 17 часов возле Центрального стадиона состоится митинг, организованный профсоюзами. А 1 июля в 14 часов в сквере «Покорителям Арктики» состоится митинг, который проведут представители штаба Алексея Навального в Мурманске.