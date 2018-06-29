Россияне взяли в долг 110 миллиардов рублей у микрокредиторов

29 Июня 2018 года, 17:21

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – За январь-май 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 19% и 17% соответственно, следует из обзора крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги», сообщают «Известия».

По данным «Домашних денег», МФО выдали россиянам 6,9 млн займов за январь–май 2016 года, 9,3 млн займов за аналогичный период 2017-го и, наконец, 11,1 млн займов за первые пять месяцев 2018 года. Средняя сумма займа по сравнению с прошлым годом выросла с 10 тыс. до 10,5 тыс. рублей. В 2016 году она составляла 9,5 тыс. рублей.

«Наибольшее количество займов было выдано по традиции в Москве, Московской области, а также Республике Башкортостан — на них приходится 5%, 4,5% и 4% соответственно», — пояснил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Увеличение объема портфеля МФО обусловлено наличием спроса со стороны населения, отметила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

По её словам, займы МФО могут стать альтернативой банковским кредитам в потребительском сегменте. По прогнозам Карины Артемьевой, по итогам 2018 года рынок микрофинансирования вырастет на 30%. Исполнительный директор МФК «Займет» Данил Шерстобитов считает, что рынок прибавит 20–30%.

«Так, наблюдается значительное развитие спроса на среднесрочные потребительские микрозаймы: здесь объем выдач увеличился на 69% при росте портфеля на 39%», — сообщила эксперт.