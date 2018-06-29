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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Кот отвечает за развлекательную программу на яхте финских хозяев
 
 
 
 
29 Июня 2018 года, 18:00

Кот отвечает за развлекательную программу на яхте финских хозяев


РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Бирманец Юсси стал настоящим морским котиком и ходит под парусом со своими хозяевами. Коту нравится в морских прогулках всё, кроме сильного ветра, который может растрепать его идеально приглаженную шерсть, пишут «Yle».

Микаэл Бергрут служит капитаном яхты длиной 38 футов, его жена Пяиви исполняет обязанности боцмана, а их бирманский кот Юсси отвечает за развлекательную программу плавания. Обычно бирманские кошки характеризуются как спокойные, социальные, дружелюбные и чистоплотные. По словам семьи Бергрут, все эти качества в полной мере описывают Юсси, но в нём также достаточно духа авантюризма, чтобы отважиться на морское путешествие.

Обычно во время плавания Юсси либо дремлет на диване, либо ходит по палубе и любуется морскими пейзажами. Кота приходится загонять внутрь только тогда, когда на горизонте появляется силуэт хищного орлана-белохвоста, который может запросто сцапать аппетитного члена экипажа.

Пока единственным средством спасения для Юсси служит сачок, которым его могут поймать в случае падения за борт. До сих пор, правда, такого не происходило. Однако к 2020 году, когда семья Бергрут планирует путешествие на яхте продолжительностью три-четыре месяца, коту весом в четыре с половиной килограмма обещают приобрести спасательный жилет по размеру.

Фото: Noora Haapaniemi / Yle

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